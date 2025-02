Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 60,87 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 60,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,35 EUR. Bisher wurden heute 1.020.164 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,24 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,91 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Montagshandel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Montagnachmittag