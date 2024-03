Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 73,60 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 73,60 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 272.927 Stück.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,40 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 33,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,93 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,40 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.003,00 EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Nachhaltigkeit und Menschenrechte: Diese zehn Autohersteller haben die saubersten Lieferketten

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Mercedes-Aktie unbeeindruckt: Mehr als eine halbe Million Rechtslenker werden zurückgerufen