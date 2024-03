Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 73,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 73,65 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 73,54 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.881 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,48 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 33,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,93 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,40 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 40.261,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.003,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

