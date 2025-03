Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 58,94 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 58,94 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,59 EUR. Mit einem Wert von 59,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 717.960 Stück.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 23,90 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,75 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,90 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,80 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,05 EUR aus.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 38,45 Mrd. EUR, gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,50 Prozent präsentiert.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

