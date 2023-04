Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Nachmittag nach

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 69,64 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 69,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.023.188 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 8,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Abschläge von 38,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,92 EUR.

Am 17.02.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.389,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41.003,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,19 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

