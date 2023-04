Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 69,92 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 69,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 69,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.393 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 7,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 39,31 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,92 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,50 Prozent zurück. Hier wurden 41.003,00 EUR gegenüber 43.389,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 28.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.04.2024 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

