Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 73,85 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,85 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,72 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 333.428 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,87 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 25,42 Prozent wieder erreichen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,93 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 94,10 EUR.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

