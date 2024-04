Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 72,59 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 72,59 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,36 EUR. Bisher wurden heute 1.188.268 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 31,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,93 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,10 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Mercedes-Aktie stabil: Entwicklungschef von Mercedes-Benz fordert verstärkte Entwicklung in China

Optimismus in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell