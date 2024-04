Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag gesucht

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 74,35 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 74,35 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,36 EUR an. Mit einem Wert von 74,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.429 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 4,17 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 34,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,93 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 94,10 EUR.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 EUR gegenüber 3,72 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Mercedes-Aktie stabil: Entwicklungschef von Mercedes-Benz fordert verstärkte Entwicklung in China

Optimismus in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell