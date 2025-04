Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Freitagmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 54,55 EUR nach oben.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 54,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 824.743 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 75,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2024). 38,00 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 19,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,49 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,68 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,98 EUR je Aktie.

