Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 54,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 54,44 EUR zu. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,82 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.718.415 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 75,28 EUR erreichte der Titel am 30.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,49 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,68 EUR aus.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 7,98 EUR je Aktie aus.

