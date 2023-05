Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 70,30 EUR zu. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,66 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.047.154 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 75,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 28,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Das EPS belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.858,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.516,00 EUR ausgewiesen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

