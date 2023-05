Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 69,89 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 70,13 EUR zu. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,87 EUR nach. Bei 70,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 67.856 Stück.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 28,19 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 90,91 EUR angegeben.

Am 28.04.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 37.516,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.858,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Am 24.07.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

