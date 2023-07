Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 71,54 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 71,54 EUR. Bei 71,90 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,90 EUR. Bisher wurden heute 40.040 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. 6,37 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,65 EUR am 12.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 29,20 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.516,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,83 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

