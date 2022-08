Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 55,94 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,27 EUR. Bisher wurden heute 883.898 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,19 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,60 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36.440,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umsetzen können.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,54 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

VW- und Mercedes-Aktien unter Druck: Deutlich mehr Produktfälschungen in der Autobranche

Mercedes-Benz-Aktie gefragt: Mercedes-Benz will bei E-Autos enger mit kanadischer Regierung zusammenarbeiten

VW und Mercedes-Benz laut Studie innovationsstärkster Konzern bei vernetztem Auto vorn - Aktien mit Verlusten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com