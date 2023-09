Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 66,65 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,0 Prozent auf 66,65 EUR ab. Bei 65,87 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678.422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,18 Prozent. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,01 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.241,00 EUR – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

