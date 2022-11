Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 62,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 773.290 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,95 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,20 EUR an.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.716,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

