Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 62,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 62,85 EUR zu. Bei 63,25 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 62,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.656.994 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,08 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 14,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 80,33 EUR.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,37 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Peter E. Hubers Börsenausblick für 2024: Diese Investitionen könnten sich im neuen Jahr lohnen

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben