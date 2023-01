Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 68,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 68,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,09 EUR. Zuletzt wechselten 928.045 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. 12,58 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 35,68 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,80 EUR je Aktie belaufen.

