Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf grünem Terrain

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 60,91 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 60,91 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 61,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 712.298 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,94 Prozent. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,57 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 80,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37.716,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Donnerstagshandel in Europa: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im STOXX 50