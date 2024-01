Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 61,05 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 61,05 EUR zu. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.616.883 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 10,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,00 EUR.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 37.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,97 EUR je Aktie belaufen.

