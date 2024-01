Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 60,50 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 60,50 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,70 EUR. Bei 59,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.116 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,96 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 80,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

