Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Montagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 71,06 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 71,06 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,97 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,36 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 737.238 Aktien.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 6,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 29,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,27 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.003,00 EUR umgesetzt.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

