Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,58 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 73,58 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,58 EUR nach. Bei 73,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 47.239 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 3,42 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,93 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,40 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 40.261,00 EUR, gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 25.04.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,72 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

