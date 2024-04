Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 74,71 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 74,71 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,74 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 73,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.472.945 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 35,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,93 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,10 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 40,26 Mrd. EUR gegenüber 41,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

