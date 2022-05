Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Kursplus

Um 26.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 64,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,70 EUR. Bei 64,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 563.943 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 54,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 18,15 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,20 EUR.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

