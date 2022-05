Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Vormittag an

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 26.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 64,47 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,30 EUR. Bisher wurden heute 55.505 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 17,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (54,67 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,57 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

