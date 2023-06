Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 71,57 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 71,57 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 70,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 787.624 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 42,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 37.516,00 EUR gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,73 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

