Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,97 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 71,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 71,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.641 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 5,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 30,26 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 28.04.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 EUR je Aktie generiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.516,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,73 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

