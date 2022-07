Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie notierte um 26.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 54,51 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,49 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 532.127 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Mit einem Kursverlust von 8,61 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 86,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 34.858,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.482,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,21 EUR im Jahr 2022 aus.

