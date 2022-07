Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 26.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 54,50 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,02 EUR. Bei 55,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1.204.523 Stück.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 8,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,33 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie dennoch freundlich: Kurzarbeit im Mercedes-Werk Rastatt wegen Lieferengpässen

Marken-Loyalität der Autokunden im Premium-Segment lässt insgesamt nach - doch Tesla-Kunden werden treuer

Mercedes-Aktie, VW-Aktie & Co. gesucht: Autowerte profitieren von Erholung

