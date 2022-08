Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 56,20 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,15 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 323.228 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 27,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,60 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.07.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.440,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,54 EUR im Jahr 2022 aus.

