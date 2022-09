Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Montagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 12:22 Uhr 0,8 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 54,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 625.264 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Gewinne von 30,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,87 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.440,00 EUR – eine Minderung von 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.482,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie dennoch niedriger: Erstmals werden Mercedes-Benz Lastwagen in China gebaut

Mercedes-Benz-Aktie schwächer: Mercedes will hochautomatisierte Fahrtechnik 2023 in den USA einführen

DAX-Dividenden kommen laut Studie vor allem Auslands-Aktionären zu Gute

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com