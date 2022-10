Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Nachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 57,81 EUR. Bei 57,07 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 58,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.576.639 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 25,79 Prozent niedriger. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 81,87 EUR.

Am 27.07.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com