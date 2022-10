Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag in Rot

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 57,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,45 EUR ein. Mit einem Wert von 58,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 137.900 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 26,25 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 14,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,40 EUR an.

Am 27.07.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,84 EUR im Jahr 2022 aus.

