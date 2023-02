Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag auf grünem Terrain

Um 01:25 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 72,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 73,13 EUR. Bei 72,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 509.682 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 75,55 EUR erreichte der Titel am 20.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 44,75 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 84,75 EUR angegeben.

Am 17.02.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,95 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

