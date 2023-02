Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagnachmittag fester

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 72,79 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 73,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 72,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 705.999 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 75,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,65 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 45,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.003,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,95 EUR im Jahr 2023 aus.

