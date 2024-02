Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 72,33 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 72,33 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 72,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 598.445 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 23,85 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2022 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,27 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 87,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 40.261,00 EUR gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 13,10 EUR im Jahr 2023 aus.

