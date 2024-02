Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 72,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 15:51 Uhr 1,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.228.914 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 23,86 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,27 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,60 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40.261,00 EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.003,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 25.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 13,10 EUR im Jahr 2023 aus.

