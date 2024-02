Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 71,62 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 71,62 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 71,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 71,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.589 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 5,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 23,09 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,27 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 87,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 40.261,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.003,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 25.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 13,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

