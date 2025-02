Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 60,13 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 60,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 59,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.241.155 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. 28,80 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 15,60 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 24.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 8,92 EUR im Jahr 2025 aus.

