Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,22 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 73,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,84 EUR. Mit einem Wert von 73,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 538.103 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 24,77 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,70 EUR angegeben.

Am 22.02.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.003,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,75 EUR je Aktie aus.

