Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 73,28 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 73,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,15 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.013 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 3,71 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 24,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,70 EUR aus.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.261,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet. Am 25.04.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,75 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

