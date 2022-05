Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag behauptet

Mit einem Kurs von 65,20 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel um 27.05.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,71 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,79 EUR nach. Bei 65,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 836.734 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,30 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 54,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 19,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Am 27.04.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.858,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2023 erwartet.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com