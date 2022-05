Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Freitagvormittag zu

Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 65,57 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 65,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.701 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 54,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,20 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.858,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

