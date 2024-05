Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 66,35 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 66,35 EUR. Bei 66,60 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 66,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.539.924 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 94,22 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,74 EUR im Jahr 2024 aus.

