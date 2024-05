Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 66,06 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 66,06 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 66,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 66,02 EUR. Bei 66,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 37.719 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 17,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,22 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 3,69 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

