Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Aufschlag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 59,22 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,25 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.987 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 23,98 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 8,32 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41.017,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.858,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

