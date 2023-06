Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Dienstagmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 71,59 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 71,59 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,27 EUR. Bei 72,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 496.169 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 42,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,91 EUR an.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.516,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,63 Prozent gesteigert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

