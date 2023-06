Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 71,63 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 71,63 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,27 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,18 EUR. Bisher wurden heute 917.585 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 76,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,24 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 42,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,26 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.516,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

